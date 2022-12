Ong, Salvini svela la svolta: "Cosa sta succedendo grazie all'Italia"

05 dicembre 2022 a

Parlare in Europa di codice di condotta per Ong è "un notevole passo in avanti". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini, in un punto stampa a margine del Consiglio Trasporti di Bruxelles. "Il codice di condotta per le Ong, che prima era un tema solo italiano, adesso diventa un tema europeo", ha osservato il leader della Lega. Adesso, ha specificato Salvini, si parla anche di "condivisione, di ricollocamenti obbligatori. Quindi diciamo che, il fatto che l’Italia abbia aperto il dibattito, mi sembra che stia portando assolutamente buoni frutti", ha concluso.

Ponte - Il ministro delle Infrastrutture ha poi confermato che l'obiettivo è di "avviare i lavori per il Ponte sullo Stretto entro due anni". E ha aggiunto: "Io spero che non ci siano i professionisti del no, in Perenne attività, a bloccare questa e altre grandi opere". L’obiettivo è, "se tutto va come mi auguro e come l’Italia si augura, entro due anni partire con i lavori".

Pnrr - "Ho sentito una disponibilità europea per ridiscutere tempi e modi del Pnrr", ha affermato Salvini. "L’aumento del costo delle materie prime e dell’energia non è un problema solo italiano, ma un problema francese, tedesco, spagnolo, rumeno", ha detto. "Sui tempi e sui costi dovremmo ragionare e lavorare tutti insieme perché, se due anni fa qualcosa costava 10, e adesso costa 15, è chiaro che è un problema europeo", ha aggiunto. "Però ho sentito tanta disponibilità a ridiscutere tempi e modi".