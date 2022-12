Coop Soumahoro, l'ultima accusa: "Fatture per spedire soldi all'estero"

19 dicembre 2022 a

La famiglia di Soumahoro sarà ascoltata questa mattina dal gip di Latina nell'ambito dell'inchiesta legata alla gestione dell’accoglienza dei migranti delle cooperative Karibu e Aid. Davanti al giudice ci saranno, quindi, Marie Therese Mukamitsindo, Liliane Murekatete e Michel Rukundo, rispettivamente suocera, moglie e cognato del deputato Aboubakar Soumahoro.

Tra le cose da chiarire, come spiega il Giornale, "tutta una serie di situazioni che sono emerse durante le indagini, in particolare la mole di fatture che secondo la Guardia di finanza non hanno giustificazione e che sarebbero servite per inviare soldi all’estero, soprattutto in Ruanda". Intanto Liliane Murekatete ha già fatto sapere - tramite il suo avvocato - di essere "totalmente estranea ai fatti contestati" e quindi di poter chiarire la propria posizione. Davanti al gip, comunque, ci dovrebbero essere anche Richard Mutangana, Ghislaine Ada Ndongo e Christine Ndyanabo Koburangyira in qualità di legali rappresentanti dell’associazione di promozione sociale Jambo Africa. A loro sarebbe stato contestato di aver emesso fatture per servizi inesistenti utilizzate poi da Karibu.

Nei giorni scorsi, la Procura di Latina ha disposto un sequestro preventivo pari a oltre 639mila euro nei confronti di Marie Therese Mukamitsindo e di oltre 13mila euro nei confronti di Liliane Murekatete e Michel Rukundo. In ogni caso, le indagini della Procura su questo filone, affidato alla Guardia di finanza di Latina, sono ancora in corso. Le Fiamme gialle starebbero ora controllando i bilanci degli ultimi due esercizi, 2020 e 2021.