Libero logo
Garlasco
Guerra Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Migranti, Soumahoro sta con Meloni: "La sinistra? Lasciamo stare"

di
Libero logo
venerdì 24 ottobre 2025
Migranti, Soumahoro sta con Meloni: "La sinistra? Lasciamo stare"

2' di lettura

"Viaggiare è piacevole, emigrare invece no. Questo è un concetto che si può capire solo se finalmente si esce dalla ztl, dove la sinistra è confinata": Aboubakar Soumahoro, ex Avs e oggi nel Gruppo Misto in Parlamento, lo ha detto in un'intervista al Foglio, parlando del tema immigrazione e non risparmiando pesanti critiche alle politiche dell'opposizione. "Esiste il diritto a restare e il diritto a rientrare. Ecco, quella africana è una diaspora…”.

E sulla sinistra: “Lasciamo stare… Penso che per capire la migrazione si debba uscire dal perimetro del grande raccordo, dalla ztl. Penso che si sia rimasti agganciati a dei cliché intellettuali, che sono superati. Penso poi che si dovrebbe ragionare da qui ai prossimi dieci anni. E che invece ci si riduce a ciò che si verifica da qui a mezzogiorno. In generale, vedo un distacco sentimentale e intellettuale. E una compulsione sui social utile solo all’acclamazione del momento. Per capire questi temi serve invece freddezza intellettuale". 

Soumahoro, "il diritto di restare", dietrofront sui migranti

"Mezzo milione di giovani italiani hanno lasciato il Paese dal 2011 ad oggi. Non per avventura, ma per necessit&agr...

Il deputato si è detto d'accordo anche con alcune delle proposte fatte dal governo Meloni: "L’Italia è la finestra che si affaccia sull’Africa. E il paternalismo deve lasciare spazio al partenariato winwin. Quanto al Piano Mattei, alcune delle mie idee sono state presentate in ambito di discussione del piano, certo. Dopodiché io vado alla sostanza. E dico che di fronte a un contesto come quello che viviamo dobbiamo creare occasioni per il continente africano e, di riflesso, per l’Italia e per l’Europa. Se questi elementi emergono, in sede di discussione, si può lavorare sui punti. Io non parto da quel piano, ma neppure guardo alle sigle. E soprattutto penso che abbandonare il proprio paese non possa mai essere l’unica soluzione. Anche perché chi ha fame non è mai un uomo libero”.

Albanese, Salis, Soumahoro: come crollano le 3 figurine rosse

Bisognerà aspettare un po’, serve un filo di pazienza, ma prima o poi anche Ilaria Salis e Francesca Albane...

Centinaia in piazza San Francisco, protesta contro la politica sull'immigrazione di Trump

La Bestia Nera di Washington Da Gaza all'Ucraina, la stampa progressista strilla contro Trump qualsiasi cosa dica

Primo giorno alla Santé Nicolas Sarkozy, primo giorno in galera? La sinistra esulta

tag
aboubakar soumahoro
immigrazione
sinistra
piano mattei

Centinaia in piazza San Francisco, protesta contro la politica sull'immigrazione di Trump

La Bestia Nera di Washington Da Gaza all'Ucraina, la stampa progressista strilla contro Trump qualsiasi cosa dica

Primo giorno alla Santé Nicolas Sarkozy, primo giorno in galera? La sinistra esulta

ti potrebbero interessare

960x540

San Francisco, protesta contro la politica sull'immigrazione di Trump

560x373

Da Gaza all'Ucraina, la stampa progressista strilla contro Trump qualsiasi cosa dica

Daniele Capezzone
1400x933

Nicolas Sarkozy, primo giorno in galera? La sinistra esulta

Mauro Zanon
3072x2183

Giovanni Orsina, requiem per Pd e Schlein: "Una garanzia di sconfitta"

Redazione