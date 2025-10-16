Soumahoro, "il diritto di restare", dietrofront sui migranti

"Mezzo milione di giovani italiani hanno lasciato il Paese dal 2011 ad oggi. Non per avventura, ma per necessità. Cercavano quello che l’Italia non poteva offrire: futuro, dignità, prospettive. Lo stesso accade in Africa ogni giorno. Le stesse ragioni, la stessa disperazione, la stessa scelta impossibile": Aboubakar Soumahoro, ex sindacalista e deputato eletto con Avs oggi al gruppo Misto, lo ha scritto in un post su Instagram facendo così un clamoroso dietrofront sulle politiche dell'immigrazione.

"Il diritto di restare non è uno slogan - ha proseguito Soumahoro -. È una soluzione economica concreta. Quando investi nella terra di origine, crei opportunità locali. Quando dai a qualcuno la possibilità di costruire dove è nato, smetti di creare migranti disperati. Non è carità. È intelligenza. Perché un’Africa che cresce, un’Italia che investe, significa mercati, lavoro, sviluppo per tutti. Per questo il 16 ottobre alla Camera dei Deputati si riuniranno Primi Ministri africani, Ministri, imprenditori e istituzioni italiane. Non per parlare di immigrazione. Per costruire alleanze economiche vere. Vengo da quella realtà. So che le soluzioni esistono solo se qualcuno ha il coraggio di metterle in pratica".