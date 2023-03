Cutro, si muovono i magistrati: aperta una seconda indagine

02 marzo 2023 a

Nuovi sviluppi sulla tragedia di Crotone: nelle ultime ore la procura avrebbe deciso di indagare sui soccorsi in mare. Si tratterebbe di un secondo fascicolo, slegato da quello aperto subito dopo il naufragio. Tuttavia, come si legge sul Corriere della Sera, non sarebbe ancora chiaro quali siano i capi di imputazione. Nel frattempo sono stati delegati ai carabinieri gli accertamenti del caso. Accertamenti volti a trovare possibili omissioni e responsabilità.

L'obiettivo adesso è cercare di capire cosa sia successo davvero la notte tra sabato 25 e domenica 26 febbraio, cioè dal momento in cui Frontex ha avvistato la barca dei migranti a quello in cui la barca si è schiantata contro la secca davanti alle coste calabresi di Steccato di Cutro. I carabinieri del comando provinciale di Crotone, quindi, starebbero ora indagando su possibili omissioni o errori nei soccorsi, per il momento a carico di ignoti.

Il lavoro delle forze dell'ordine si starebbe concentrando sul mettere assieme e analizzare le ricostruzioni orarie e le comunicazioni di servizio delle parti in causa: stando a quanto si legge sul Corsera, Frontex, ma soprattutto la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza avrebbero già scritto i rapporti da inviare in procura.