Giuseppe Cruciani smaschera le Ong: "10 giorni che campate così"

A Dritto e Rovescio si parla di immigrazione. I problemi sono sotto gli occhi di tutti e la strage di Cutro è solo l'ennesima delle tragedie. Eppure qualcosa non va. Giuseppe Cruciani, ospite di Paolo Del Debbio nella puntata di giovedì 9 marzo su Rete 4, non può non ricordare il caos dell'accoglienza. Basta pensare al degrado della Stazione Centrale di Milano, dove nei giorni scorsi un 23enne marocchino ha accoltellato sei passanti: "Non possiamo dire che il problema" della stazione "non è collegato all'immigrazione perché altrimenti la buttiamo in caciara", esordisce il conduttore de La Zanzara. Il problema per Cruciani sta nel fatto che gli stranieri entrati in Italia vengono poi lasciati a loro stessi.

E così lo scontro non tarda ad arrivare. L'opinionista perde le staffe con il rappresentate della Ong Mediterranea Saving Humans, quella di Luca Casarini. Il motivo? Le accuse al governo e, in particolare a Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi. Le organizzazioni non governative operanti in mare hanno prima definito il presidente del Consiglio e il ministro dell'Interno tra i responsabili della strage di Cutro, poi hanno elogiato l'esecutivo intenzionato a estendere gli ingressi regolari fino a 500mila unità.

"Avete scoperto che il governo Meloni è umano e non cinico... Ti segnalo che il ministro degli Interni inglese ha detto che fermerà le barche e arresterà e rimpatrierà chi entra illegalmente nel Paese... Ci dovremmo ispirare" a Londra. Ma nulla, il volontario torna all'attacco: "Le parole di Piantedosi sono inqualificabili". "Stai tranquillo, con l'empatia e l'umanità non si governa, si governa con le decisioni. Sono dieci giorni che campate sul cinismo di Piantedosi. Ma di che parlate?", replica senza esito Cruciani