Immigrazione, le chat choc: "L'ora è suonata", Italia invasa?

Altri barconi sarebbero in arrivo sulle coste italiane. Il Giornale, citando le chat di alcuni trafficanti, scrive che gli scafisti manderanno in acqua "due diversi barchini, quello previsto 7 giorni fa e uno già in programma per questa settimana. Il costo? 2000 dinari tunisini a testa (circa 600 euro). Partenza prevista mercoledì notte". E non è tutto. Perché pare che ai migranti vengano offerti, sempre a pagamento, anche i giubbotti di salvataggio e le camere d’aria, rispettivamente a 120 e a 35 dinari tunisini l’uno, circa 35 e 10 euro.

"Mercoledì notte sembra essere il giorno eletto per le partenze da molti trafficanti e il motivo è presto detto", si legge sul Giornale. Qual è il motivo? "Il tempo è favorevole da giovedì a domenica sia a Sfax che a Lampedusa. L’ora è suonata", questo quanto avrebbe scritto un trafficante in un’altra conversazione.

Il Giornale scrive che, leggendo le varie conversazioni in queste chat, "ci si rende conto dell’esistenza di una sorta di 'concorrenza' tra organizzatori, ognuno dei quali, come se fosse un libero mercato, cerca di vendere la sua proposta rendendola più allettante agli occhi dei migranti". C'è chi punta sulla sicurezza e chi invece sull’aspetto economico. Pare inoltre che le iscrizioni ai "convogli" restino aperte fino all’ultimo momento. Mentre la posizione esatta della partenza non viene quasi mai comunicata. "Si guarda la posizione dei poliziotti, poi scegliamo il miglior punto di lancio", avrebbe detto uno di loro al Giornale.