Immigrazione, generale Jean: "Usare la forza in Africa"

27 marzo 2023 a

a

a

"Servirebbe la forza, un intervento massiccio, mettere in campo in Africa un esercito di tipo coloniale per stabilizzare regimi e regioni": secondo il generale Carlo Jean, sarebbe questa una soluzione che l'Europa potrebbe adottare per affrontare l'emergenza migranti. L'operazione, però, non potrebbe essere gestita dalla Nato perché "gli Stati Uniti hanno già i loro problemi con il Messico - ha spiegato il generale nell'intervista al Giornale -. Non metterebbero un dollaro per arginare l’immigrazione in Europa".

"L'Italia è sotto attacco della malavita". Salvini, migranti e Ong: parole durissime

Dunque, toccherebbe all'Unione europea. Ma Carlo Jean ha qualche perplessità: "Il grosso problema è che l’Europa non è uno stato, non ha capacità né militari né politiche di fare qualcosa che può essere realizzato solo con metodi piuttosto duri, con occupazione e rafforzamento dei governi del nord Africa e del Sahel. Dovremmo operare come la Wagner". Anche se poi ha aggiunto che si tratta di una cosa "non accettabile per i nostri principi e valori, quindi bisogna rassegnarsi al fatto che l’Europa diventi un continente meticcio e organizzare questo meticciato in modo da non perdere le nostre abitudini e la nostra cultura".

Chi è la capitana della Louise Michel: Ong contro l'Italia, dito medio a Salvini

Secondo il generale, comunque, è praticamente certo che dietro il traffico di migranti ci sia anche la brigata Wagner: "È sicuramente coinvolta nella tratta di migranti, verosimilmente attraverso funzionari locali. I servizi italiani lo avevano già segnalato due anni fa". E il loro obiettivo sarebbe quello di "aumentare l’influenza geopolitica russa in Africa, che è basata sì sull’esportazione di grano e armi ma anche sulla presenza di questi militari privati che garantiscono la sicurezza dei governi locali e l’addestramento. Come effetto collaterale c’è quello di premere sull’Europa. Ma le migrazioni hanno altre cause, prima tra tutte l’enorme crescita demografica dell’Africa che si combina con la speranza di vita più alta grazie ai medicinali. Questo si traduce in una enorme pressione migratoria verso l’Europa".