Lampedusa, "distruggere tutto": la furia degli immigrati nell'hotspot

I continui e numerosi arrivi mettono in ginocchio Lampedusa. Solo nell'hotspot si contano 2mila persone nonostante la capienza massima sia di 350. Numeri che portano inevitabilmente a scontri tra presenti e non solo. L'ultimo è quello del 9 aprile, quando nella notte è scoppiata una maxi rissa tra i migranti della struttura. A mostrarla è Il Giornale, che è riuscito a intercettare un video nelle chat degli ospiti.

"Il sovraffollamento nei campi porta alle lotte. È triste... Domenica 9 aprile", si legge nel messaggio che accompagna il filmato su Whatsapp. Eppure non è la prima volta che le strutture chiamate ad accogliere i migranti si trasformino in un vero ring. Complice la presenza di diverse etnie in lotta tra loro. "I neri (subsahariani, ndr) vogliono distruggere il campo di accoglienza in Italia", si lamenta qualcuno. E ancora: "Queste sono le persone che non sanno cosa vogliono dalla vita". Ma non finisce qui: "A Lampedusa non ci sono molti tunisini, che parlano e basta perché lì c'è il carcere. Qui il nero (subsahariano, ndr) ha attaccato il souraka (il trafficante tunisino che gestisce le partenze, ndr)".

Proprio la difficile situazione costringe il governo a prendere provvedimenti. Dovrebbe infatti essere discussa oggi nel corso del Consiglio dei ministri l'ipotesi di dichiarare lo stato di emergenza nazionale in materia di migranti. "Tutte le regioni non ce la fanno a rispondere alle ondate di sbarchi di migranti, per questo lo stato di emergenza sarà nazionale", ha sottolineato il ministro per la Protezione civile e Politiche del Mare, Nello Musumeci. "Abbiamo la necessità di aiutare le Regioni - ha proseguito - perché si rischia di mandare il sistema in collasso con questo tasso di approdo". Per Musumeci è auspicabile che "l'Europa si renda conto che non abbiamo molto tempo a disposizione. E se si interviene dal Paese da cui si muovono neutralizzando la mafia degli scafisti forse riusciremo ad evitare il peggio".