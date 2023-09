Porto Empedocle, "migranti in fuga". Effetto domino a Lampedusa

18 settembre 2023 a

Situazione esplosiva anche a Porto Empedocle, con rivolte tra i migranti e fughe dal centro di accoglienza dove da domenica sono stipate oltre mille persone. Gli immigrati tentano continuamente di fuggire dalla struttura sul molo che ospita la gran parte dei disperati in arrivo a Lampedusa. Almeno un centinaio di persone è già riuscito a lasciare la struttura, nonostante il presidio delle forze dell'ordine. La preoccupazione è grande anche perché i trasferimenti sono a singhiozzo a causa della mancata disponibilità delle autolinee private di mettersi in viaggio verso il Nord Italia.

Trecento dei 1.200 migranti sistemati nelle tensostrutture di Porto Empedocle verranno trasferiti entro oggi con i pullman di cui la Prefettura di Agrigento è riuscita a trovare disponibilità. Dopo l'incidente stradale di venerdì, lungo l'autostrada A1, all'altezza dello svincolo di Guidonia Montecelio e l'allacciamento diramazione Roma Nord in cui sono morti due autisti del bus di linea che trasportava migranti direzione Piemonte, infatti, le ditte di autolinee non danno però più piena disponibilità a effettuare i trasferimenti di migranti. Il sovraffollamento, dunque, diventa un problema in più da gestire.

Stesse scene a Lampedusa, dove l'hotspot di contrada Imbriacola ospita mille migranti. Per oggi dall'isola, primo approdo dei barconi provenienti dal Nord Africa, non è previsto nessun trasferimento di migranti. Un circolo vizioso, visto che il mancato trasferimento è legato proprio alla situazione di Porto Empedocle