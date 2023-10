Iolanda Apostolico, Lega e Salvini attaccano: "Cosa dimostra il killer di Bruxelles"

17 ottobre 2023 a

"Il killer di Bruxelles era sbarcato a Lampedusa e successivamente era uscito da un centro per i rimpatri, gli attuali Cpr. Quanti personaggi come lui sono in circolazione, anche alla luce delle sentenze degli ultimi giorni?".

Così, in una nota, la Lega si scaglia ancora pur senza citarla contro la giudice di Catania Iolanda Apostolico e i colleghi che come lei, nelle ultime settimane, hanno sentenziato contro il decreto immigrazione del governo rimettendo in libertà migranti sbarcati illegalmente in Italia e destinati ai Cpr.

Sul tema immigrazione e terrorismo, un legame drammaticamente tornato attuale dai fatti di Bruxelles e dall'arresto dei due egiziani affiliati all'Isis a Milano, è intervenuto anche Matteo Salvini, leader leghista, vicepremier e ministro di Trasporti e infrastrutture. "Controlli e nessuna tolleranza per chi anche in Italia inneggia alla violenza e al terrorismo", ha spiegato in una intervista al Tg1. "Proprio a Milano il 4 novembre come Lega inviteremo tutti a manifestare per difendere i diritti e le libertà che ci siamo conquistati".

Salvini ha poi affrontato la questione manovra. "Più di così era difficile fare. Più soldi in busta paga per i lavoratori e le lavoratrici, un media di 100 euro in più ogni mese per tutto; pensioni più ricche per 2 milioni di pensionati italiani che hanno le pensioni più basse, per le partite Iva finalmente non ci sarà più l'acconto a novembre ma le tasse si pagheranno con l'anno nuovo, quando si sarà effettivamente guadagnato". Inoltre "aggiungiamo 3 miliardi di euro in più per la sanità, per tagliare le liste d'attesa". E la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina "costerà meno della metà di quello che è costato il reddito di cittadinanza". Sulle richieste di modifica che arriveranno dal parlamento Salvini assicura: "Ascolteremo tutti, basta che ci siano proposte serie e concrete e non pregiudiziali, a cui la Schlein e Conte in questo anno ci hanno abituato".