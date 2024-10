L'aria che tira, Alemanno-Fassino: "Le Ong si danno appuntamento con i trafficanti"

15 ottobre 2024 a

A L'aria che tira, il talk show politico di La7 condotto da David Parenzo, è andato in scena un acceso confronto tra Gianni Alemanno e Piero Fassino. Il tema? La polemica tra Giorgia Meloni e la Sea Watch. Il presidente del Consiglio aveva attaccato con parole dure la presa di posizione della Ong sull'operato della guardia costiera italiana. "È vergognoso che Sea Watch definisca le guardie costiere i veri trafficanti di uomini. Sono dichiarazioni indegne che gettano la maschera sul ruolo giocato da alcune Ong e sulle responsabilità di chi le finanzia".

Il primo a prendere la parola in studio è stato Gianni Alemanno, che ha ricordato ai telespettatori il modus operandi delle Ong in questi ultimi anni. "Ci sono stati appuntamenti in mezzo al Mediterraneo tra Ong e trafficanti di esseri umani, svariate volte - ha spiegato l'ex sindaco di Roma -. Sapevano dove dovevano portarli dove dovevano andarli a prendere. Questa è una realtà - ha poi aggiunto -, un fatto storico".

A quel punto Piero Fassino ha provato a ribattere. Ma è stato sommerso dalle grida di Alemanno. E non è riuscito a contenere l'irritazione: "Eh fammi parlare - ha tuonato il dem -. Sono alcuni episodi di alcuni anni fa che tra l'altro sono stati oggetto di indagini della magistratura italiana. Non è la prassi e soprattutto in questi ultimi anni perché il controllo è più grande. Ma stiamo parlando di un'altra cosa. Il meccanismo che porta in Albania parte dalla nostra guardia costiera. La guardia costiera italiana deve raccogliere in mare questi migranti sulle carrette e deve portarli in Albania. Quindi - ha concluso - non c'entra niente il coinvolgimento delle Ong".