Del Debbio vede il video dell'immigrato e sbotta: "La brutalità e il senso di impunità", ovazione in studio

"Cioè capite la brutalità a che punto è arrivata? Io dico che questa brutalità, e sono convintissimo di quello che dico, è legata al senso di impunità". Paolo Del Debbio è furioso mentre la regia di 4 di Sera, il talk dell'access prime time di Rete 4 manda in onda le immagini sconcertanti del pestaggio di Reggio Calabria, dove un nigeriano irregolare di 27 anni ha picchiato e preso a bastonate due anziani romeni, di cui una donna in sedia a rotelle.

"Non lo dico perché è una convinzione di Del Debbio - sottolinea il conduttore -, ma perché è un dato storico. Il senso di impunità cresce qualora i reati non vengano puniti nel modo giusto. Non c'è niente da fare, è così". E il pubblico in studio accoglie queste parole con un applauso amaro.

Sulla vicenda era intervenuto sui social anche Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, con toni ancora più duri: "Arrestato a Reggio Calabria un nigeriano irregolare aggredisce selvaggiamente due anziani, di cui una signora in sedia a rotelle - ha scritto su Facebook Salvini, anche ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture -. Maledetto. Come ti può venire in mente una mostruosità del genere? Qui non può esistere alcuna attenuante. Criminali del genere vanno presi e rispediti al loro Paese con solo biglietto di andata - ha concluso -, senza se e senza ma".