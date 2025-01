Migranti, riparte l'operazione Albania: "Il pattugliatore Cassiopea pronto a salpare"

24 gennaio 2025 a

Riparte l'operazione Albania, dopo una pausa di oltre due mesi. Stando a quanto riporta l'Ansa, il pattugliatore della Marina Militare Cassiopea è nelle acque vicino a Lampedusa pronto a imbarcare migranti da trasferire nei centri di Shengjin e poi Gjader. Nei mesi scorsi, a ottobre e novembre, i giudici italiani non avevano convalidato il trattenimento dei richiedenti asilo portati nelle strutture albanesi. Sullo sfondo l'accordo siglato dalla premier Giorgia Meloni e dal suo omologo albanese Edi Rama per il trasferimento dei migranti in Albania.

Dopo le decisioni della magistratura di non convalidare il trattenimento dei migranti, giudicando non sicuri i loro Paesi di provenienza, è nato un braccio di ferro tra toghe e governo. Sul tema si è pronunciata, di recente, anche la Corte di Cassazione, che ha stabilito che la lista dei Paesi sicuri deve essere stilata dai ministri competenti. Allo stesso tempo, però, resta il dovere del giudice di effettuare verifiche di volta in volta. Nella conferenza stampa di inizio anno, la presidente del Consiglio ha detto che l'ultimo pronunciamento della Suprema Corte dà ragione all'esecutivo.

"Spetta al governo dire quali siano i paesi sicuri e il giudice non può sistematicamente disapplicare, ma solo in casi specifici, che è una cosa diversa da quello che hanno fatto i giudici di Roma - ha detto la premier -. I centri in Albania sono pronti per essere operativi, abbiamo un dispositivo pronto a partire in qualsiasi momento, poi fortunatamente negli ultimi giorni gli sbarchi sono quasi azzerati".