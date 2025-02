Albania, migranti all'assalto dell'Italia: cosa può accadere adesso: "Presentati diversi ricorsi"

06 febbraio 2025 a

a

a

"Circa la metà dei 43 migranti riportati in Italia nei giorni scorsi dal centro per il rimpatrio in Albania ha depositato il ricorso contro il diniego della richiesta di protezione internazionale": lo apprende l'Ansa. I migranti, tutti provenienti da Egitto e Bangladesh, sono arrivati a Bari sabato 1 febbraio, dopo la decisione dei giudici della Corte d'Appello di Roma di non convalidare il loro trattenimento nel centro di Gjader. Per alcuni di loro i termini per presentare il ricorso scadono questa sera, giovedì 6 febbraio; per altri domani, venerdì 7. La tempistica dipende dalla data in cui è stato notificato loro il diniego. I ricorsi presentati finora sono stati depositati presso il tribunale di Roma.

Il governo, in ogni caso, non ha intenzione di fare nessun passo indietro sul trasferimento dei migranti verso Shengjin e Gjader, i due centri fatti costruire appositamente in Albania. Lo scorso 3 febbraio, poco dopo lo stop della Corte d'Appello, la premier Giorgia Meloni, insieme al sottosegretario Alfredo Mantovano e ai ministri dell'Interno Matteo Piantedosi e della Giustizia Carlo Nordio, avrebbe deciso che, già entro questa settimana, darà l'ordine di salpare alle unità della Marina militare. Intanto, si attende il pronunciamento della Corte di giustizia europea sulla questione della definizione di "paesi d'origine sicuri", proprio ciò su cui non riescono a trovare un accordo il governo e le toghe.