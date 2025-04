Dritto e Rovescio, la vergogna degli immigrati: "Fate ridere, italiani di mer***"

"Cosa pensate di questo decreto che dà più tutele alle forze dell'ordine?": l'inviata di Dritto e Rovescio, la trasmissione condotta da Paolo Del Debbio su Rete 4, lo ha chiesto a un gruppo di immigrati a proposito del decreto Sicurezza da poco varato dal governo. Si tratta di un provvedimento che, tra le altre cose, prevede maggiori tutele a chi indossa la divisa.

"A noi non cambia niente questa legge, ho la stessa visione di prima - la risposta degli immigrati intervistati -. Fate ridere, italiani di me**a. Continuate a dare protezione ai carabinieri e a noi non trovate un ca**o di lavoro. Io non sono spaventato, perché dovrei?".