Arrestato il "signore degli sbarchi": ecco chi ci scaricava i migranti

È stato arrestato a Istanbul, in Turchia, un trafficante di esseri umani ricercato dalle autorità italiane e ritenuto responsabile della tratta illegale dei migranti verso il nostro territorio.

«Il capo del gruppo criminale organizzato che ha favorito l’immigrazione illegale verso l’Italia, Assad Ali Gomaa Khodir, è stato individuato e catturato durante un’operazione condotta a Fatih», quartiere della penisola storica di Istanbul, ha dichiarato su X il ministro degli Esteri turco, Ali Yerlikaya, il quale ha poi aggiuto che l’uomo era ricercato dalle autorità giudiziarie italiane per il crimine di «traffico di esseri umani e di migranti».



Sempre ieri, intanto, i media greci hanno riferito di un episodio avvenuto in mattinata al largo dell’isola di Lesbo tra un peschereccio battente bandiera turca e un’imbarcazione della guardia costiera greca. Come riportato dall’emittente greca Sky tv l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 8 poco distante dall’isola che si trova nel Mar Egeo orientale, nelle acque territoriali greche, quando una imbarcazione turca avrebbe aperto il fuoco contro una nave della guardia costiera greca che stava pattugliando da qualche ora la zona. Secondo quanto ha riferito sempre l’emittente, la nave turca avrebbe sbarcato venticinque migranti illegali sulle coste di Lesbo e per questo sarebbe stata inseguita dalla guardia costiera di Atene che, una volta attaccata dal peschereccio, avrebbe risposto a sua volta aprendo il fuoco e inseguendo il motoscafo fino alle acque territoriali turche. Non è la prima volta che si verifica un episodio simile nell’Egeo, dove l’andirivieni di barchini e carrette del mare si sta intensificando con l’arrivo della bella stagione.