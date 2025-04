Monfalcone, stravince il centrodestra: travolti Pd e partito islamico

Con 18 sezioni scrutinate su 36, la metà, se il dato verrà confermato non ci sarà nemmeno bisogno di ricorrere al ballottaggio (eventualmente in calendario per domenica 27 e lunedì 28 aprile). Il centrosinistra, rappresentato da Diego Moretti , è infatti secondo ma lontanissimo con il 26,03% mentre è un autentico flop per gli islamici: il candidato sindaco Bou Konate ha raccolto appena il 2,87 per cento .

"Sono contento perché vedo la città contenta - è stato il primo commento di Fasan -. Abbiamo praticato il Governo del fare, lavorando in particolare sulle infrastrutture. E mantenendo alti i valori identitari. Quindi daremo continuità ai 5 anni di sviluppo dell'ex sindaco Anna Cisint. Il nostro impegno è di proteggere la città". La Cisint è oggi europarlamentare e da tempo metteva in guardia non solo la cittadinanza, ma l'Italia, dal rischio rappresentato da una lista islamica propriamente detta.

"Il voto di Monfalcone è il risultato di una buona Amministrazione, del lavoro fatto in questi anni, che ha cambiato in modo radicale la città", è il primo commento del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, anche lui leghista. "Faccio un in bocca al lupo a Fasan, ringrazio l'ex sindaco Cisint e la maggioranza per il lavoro di questi anni. Penso che a Monfalcone spettino altri anni di crescita e di opportunità". Il centrodestra sta vincendo anche a Pordenone. "I primi dati dello scrutinio sono anch'essi molto confortanti", sottolinea sempre Fedriga.

A Monfalcone i seggi si sono chiusi lunedì sera. La lista islamica, Italia Plurale, secondo le stime della vigilia poteva contare potenzialmente su 7.982 elettori, provenienti in gran parte dal Bangladesh e altri Paesi del Sud Est asiatico, emigrati a Monfalcone e che lavorano quasi tutti al grande polo industriale di Fincantieri.

Konate, il candidato sindaco della lista che conta 18 nomi, è un ingegnere venuto dal Senegal che ha già un passato politico proprio a Monfalcone, dove era stato assessore ai Lavori pubblici nel 2001. Chiara la contrapposizione contro la Lega e la linea-Cisint, che da sindaco aveva chiuso le moschee abusive, vietato il bagno alle donne vestite e tolto le panchine ai clandestini.