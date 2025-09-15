Torino, manette al "Satana islamico": intercettazioni choc

"Il diavolo" islamico è finito in manette con l'accusa di terrorismo. Inquietante e per certi versi illuminante la vicenda di un 40enne tunisino, già detenuto per altri reati nel carcere Lorusso e Cutugno a Torino. L'uomo era già famoso tra gli altri detenuti con il soprannome di "Satana" e per questo l'operazione che ha portato al suo nuovo arresto è stata denominata "Shaytan - il Diavolo nell'Islam".

Il nordafricano è accusato di partecipazione all'organizzazione jihadista Ansar al-Sharia e secondo quanto emerso dalla inchiesta della Digos torinese coordinata dal pm Davide Pretti, durante la detenzione in carcere avrebbe tentato di reclutare altri detenuti, esaltando il martirio come la via più alta dell'esistenza.