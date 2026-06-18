Terroristi anarchici, contro di loro lo Stato faccia valere tutta la forza della legge

L’operazione della Digos che ha portato agli arresti di alcuni esponenti dell’area anarchica radicale ha riportato alla luce una realtà inquietante che non può essere ignorata. Tra il materiale sequestrato dagli investigatori figurerebbe anche documentazione contenente istruzioni dettagliate per la realizzazione di ordigni artigianali, un elemento che accende un faro importante sulla pericolosità di determinati ambienti estremisti e anarchici.

Non si tratta di semplice propaganda ideologica o di manifestazioni di dissenso politico. Quando vengono rinvenuti documenti che illustrano procedure, materiali e metodi riconducibili alla costruzione di strumenti offensivi, il confine tra teoria e pratica della violenza diventa estremamente sottile. È proprio questo aspetto a rendere particolarmente grave quanto emerso dall’inchiesta.

In una democrazia il dissenso è un diritto garantito e tutelato. Tuttavia, nessuna ideologia può trasformarsi in una giustificazione per la violenza, per l’intimidazione o per azioni che mettono a rischio l’incolumità dei cittadini e la sicurezza delle istituzioni e dello Stato. Chi sceglie questa strada non combatte una battaglia politica: attacca direttamente lo Stato di diritto e i principi fondamentali della convivenza civile.

Particolarmente inquietante è quanto emerso dalle indagini, che conferma la pericolosità di determinati ambienti estremisti e anarchici che fanno della contrapposizione violenta alle istituzioni il proprio punto di riferimento. Fenomeni di questo genere devono essere contrastati con il pugno di ferro dello Stato, nel pieno rispetto della legalità e delle garanzie costituzionali. La sicurezza dei cittadini e la difesa delle istituzioni democratiche non possono essere messe in discussione da chi sceglie la strada dell’eversione e del terrorismo.

Un plauso particolare va alle forze dell’ordine, alla Digos, agli investigatori e alla magistratura per il lavoro quotidiano svolto nella difesa della sicurezza pubblica e delle istituzioni democratiche. Grazie alla loro professionalità, alla loro dedizione e al loro impegno costante è possibile prevenire e contrastare minacce che potrebbero avere conseguenze gravissime per la collettività. È un lavoro spesso svolto lontano dai riflettori, ma che merita il rispetto e la gratitudine di tutti i cittadini tutti i giorni.

Naturalmente spetterà alla magistratura accertare le singole responsabilità. Ma qualora le accuse trovassero piena conferma nei processi e venissero accertate le responsabilità penali degli imputati, chi si rende protagonista di attività terroristiche o eversive deve essere punito con la massima severità prevista dall’ordinamento. Di fronte a reati che minano la sicurezza dei cittadini e attaccano le fondamenta dello Stato democratico, non possono esserci giustificazioni ideologiche o attenuanti morali.

Il messaggio deve essere netto: la democrazia accetta il confronto, il dissenso e la critica, ma non può e non deve tollerare il terrorismo. Contro chi sceglie la violenza, lo Stato deve far valere tutta la forza della legge, con fermezza, autorevolezza e determinazione, affinché la sicurezza dei cittadini e la tutela delle istituzioni restino valori non negoziabili. Mai!