Monica Amore? La sconcertante "svolta piccante" dell'ex M5s

Da consigliera comunale a cantante. Monica Amore si dà alla musica. Dopo 10 anni all'interno del Movimento 5 Stelle, Amore debutta con il suo singolo: "Stai con me". "È il mio primo - racconta al Corriere della Sera -. Auspico che diventi l’ossessione dell’estate. Viva l’amore, del resto io mi chiamo Amore". Nel testo: "Stringimi, accarezzami… guardami, baciami, toccami. Prendimi, lasciami, ma solo un po’".

Prima della musica Monica aveva un'altra passione: la politica. Tra le figure della prima ora del grillismo torinese, a 35 anni entrò nella Circoscrizione 9, mentre Chiara Appendino conquistava un seggio in Consiglio comunale. Cinque anni dopo arrivò il trionfo elettorale del Movimento e Amore fu eletta in Sala Rossa.

Poi la candidatura alla Camera nel 2022 con "Italia Sovrana e Popolare" al seguito della quale ha lasciato la politica. "Durante una notte insonne sono tornata alle mie emozioni più profonde: ho scritto questo brano e la sua melodia. Oggi, a 50 anni - conclude -, credo più che mai che non sia mai troppo tardi per realizzare ciò che è destinato a noi. Con questo brano voglio portare una visione dell’amore intensa, viscerale e senza compromessi". Nel 2021 Amore finì nella bufera per aver pubblicato sui social un'immagine antisemita accostandola alle sigle del Gruppo Gedi.