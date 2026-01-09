Libero logo
Poggio Rusco, marocchino nudo e drogato davanti alla caserma, "il volere di Allah"

venerdì 9 gennaio 2026
2' di lettura

Nudo e sotto l'effetto di stupefacenti. Si è presentato così di fronte alla caserma di Poggio Rusco un 43enne marocchino. L'uomo, un irregolare, la notte di Capodanno ha lasciato per terra 5 grammi di hashish, altrettanti di cocaina e alcune banconote. Ai militari che l'hanno sanzionato e denunciato, il 43enne ha spiegato di aver sentito "la voce di Allah" che gli diceva di liberarsi del peccato e di tutto ciò che è connesso allo spaccio di droga come, ad esempio, il denaro.

L'uomo, senza vestiti nonostante la temperatura di 0 gradi, è arrivato davanti alla caserma, che però a quell'ora era chiusa al pubblico, e ha inutilmente suonato più volte il citofono. A notarlo sono stati i passanti che hanno chiamato il 112. Sul posto sono arrivati una pattuglia della stazione di Magnacavallo e gli stessi carabinieri di Poggio Rusco che davanti alla caserma hanno trovato soldi e stupefacenti. L'uomo è stato rintracciato solamente più tardi mentre girovagava per il paese. 

A quel punto - portato negli uffici - ha cercato di spiegare quanto accaduto. La sua spiegazione? È uscito di casa nudo perché i suoi vestiti erano stati acquistati con "denaro sporco" proveniente dallo spaccio. Al marocchino i carabinieri hanno dato una coperta e offerto un tè caldo. L'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza della caserma ha confermato il racconto dell'uomo. La droga è stata sequestrata e il marocchino è stato segnalato alla prefettura di Mantova come assuntore di droga, sanzionato per atti osceni in luogo pubblico e per aver soggiornato illegalmente sul territorio italiano.

poggio rusco

