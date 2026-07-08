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Immigrazione, FdI: "Straniero condannato? Sconti la pena a casa sua"

mercoledì 8 luglio 2026
Immigrazione, FdI: "Straniero condannato? Sconti la pena a casa sua"

2' di lettura

Nuova svolta sull'immigrazione. Fratelli d'Italia ha presentato una nuova proposta di legge. Ad annunciarla il capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami, nel corso della presentazione alla Camera della pdl sulle misure per i rimpatri. "Con questa proposta di legge Fratelli d'Italia fa sì che finalmente degli immigrati condannati in Italia possano scontare la pena a casa loro. È una modifica importante, finalmente realizzabile grazie alle modifiche che Giorgia Meloni è riuscita a ottenere in seno alla normativa europea".

A maggior ragione se si considera che "a fronte di una popolazione carceraria di oltre 64mila persone - spiega - il 31 per cento è composto da extracomunitari. Evidentemente questo costituisce un costo non indifferente" e "quindi sarebbe anche una riposta al sovraffollamento carcerario". "È chiaro che questo tipo di iniziativa richiede a monte un accordo bilaterale per i rimpatri e si inserisce nel riconoscimento dei paesi sicuri di origine. Parliamo della possibilità di procedere al rimpatrio di 13890 persone, pari al 68 per cento della popolazione carcerata immigrata che si trova attualmente nelle carceri. È evidente che ci sarebbe un forte risparmio economico, nella gestione, anche del personale, e non servirebbero nuovi istituti penitenziari o provvedimenti come lo svuota-carceri", sottolinea ancora Bignami.

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Soddisfatto della proposta, Giovanni Donzelli. Per il responsabile del dipartimento organizzazione di FdI "oltre a risolvere un problema di giustizia civile questa iniziativa sia anche utile ad alleggerire il peso sui penitenziari italiani. Si parla sempre di indulto, di svuotare le carceri, ma per noi sono proposte sbagliate che non risolvono il problema". In ogni caso, conclude Bignami nel corso della conferenza, "se si dovesse realizzare la possibilità di inserire questa proposta come emendamento sui veicoli legislativi che si dovessero presentare alla Camera o al Senato tradurremmo questa pdl in emendamenti per farla entrare in vigore il prima possibile". 

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