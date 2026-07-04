Immigrazione, "-54% rispetto al 2025": Piantedosi, il dato sugli sbarchi che azzera la sinistra

"Abbiamo una progressiva decrescita del numero degli arrivi irregolari e quest'anno registriamo questo -54% rispetto a un consolidato dell'anno scorso che già era un -60% rispetto ai due anni precedenti. Quindi siamo soddisfatti, è un lavoro progressivo, stiamo impiantando anche delle procedure, dei metodi, stiamo rafforzando le strutture. Credo che sarà un fenomeno che insomma progressivamente manterremo sempre più sotto controllo". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a margine di Pantelleria Mediterraneo d'autore, la rassegna ideata da Myrta Merlino e Valentina Fontana per Vis Factor.

Sui maranza a Roma "si può intervenire sicuramente con le azioni di polizia. Noi proprio ieri sera, e continueremo nei prossimi giorni, abbiamo fatto a Roma un'azione molto forte di controllo del territorio che ha portato anche ad alcuni arresti, ad alcune denunce, ad alcune individuazioni di persone per verificare se ci sono le condizioni per poterle espellere. Continueremo a farlo a Roma come a Milano, in tutte le città in cui questo problema sussiste", ha aggiunto il Viminale.