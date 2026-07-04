Ghisleri, doccia gelata per la sinistra: "Cosa pensano gli italiani dei migranti"

Una posizione particolarmente netta sul tema dei migranti . È quella che emerge dal sondaggio realizzato da Euromedia Research, diretto da Alessandra Ghisleri , in occasione della rassegna 'Pantelleria, Mediterraneo d'Autore', ideata e promossa da Myrta Merlino e Valentina Fontana per Vis Factor e in programma sull'isola dal 3 al 5 luglio. Il 57% degli intervistati infatti giudica prevalentemente negativo l'impatto dei flussi migratori che raggiungono le coste italiane, mentre solo il 14% lo considera positivo.

"Il sondaggio conferma che il Mediterraneo è percepito dagli italiani come un tema sempre più rilevante. Per questo portare a Pantelleria una rassegna che mette insieme politica, cultura e imprese significa creare uno spazio di confronto su questioni che hanno un impatto diretto sul Paese - spiega Valentina Fontana - Dall'immigrazione, con le sfide e le opportunità che comporta, allo sviluppo del territorio e delle sue potenzialità, fino al ruolo strategico del Mediterraneo nello scenario geopolitico: sono temi che riguardano tutti. L'informazione ha il compito di raccontarli con profondità e contribuire a valorizzare territori come Pantelleria, che possono diventare luoghi di riflessione oltre che di straordinaria bellezza".