4 di Sera, Donzelli spegne i sogni della sinistra: "Perché non è possibile"

"Abbiamo le difficoltà politiche che possono esserci in Germania, anche visto i risultati crescenti dei partiti destra, quindi può esserci una preoccupazione (0:09) politica. Però grazie al governo Meloni ci sono alcune certezze - il pensiero di Donzelli -. Prima che arrivasse il governo Meloni cosa accadeva? Accadeva che c'era il grande tema, in base all'accordo di Dublino, che chi arrivava in Italia, cioè il paese di prima approdo, a quel punto era lì che doveva fare la richiesta d'asilo e lì doveva rimanere. Poi c'era tutto il dibattito come li distribuiamo, come non lo distribuiamo. Poi Giorgia Meloni nel dicembre, appena eletta quindi dopo due mesi, ha fatto un accordo e ha stabilito che in questi anni comunque non ci fosse più questo limite ".

E ancora: "Il paese di prima approdo non era indicativo, fino a quando? Fino al 12 giugno di quest'anno, in cui approvando i nuovi regolamenti Ue sull'immigrazione, che hanno portato alla possibilità di fare i respingimenti molto più facilmente, un maggior controllo dei confini eccetera eccetera, a questo punto è stato detto anche che fino a qualche migliaio i primi che arrivano in Italia sono il paese di prima approdo, quindi gli unici casi che potrebbe la Germania mettere in campo e correttamente porre il dubbio sono eventuali arrivi in Italia dopo il 12 giugno. Per il momento non ci sono, questo caso di cui si parla verrà visto, ci saranno ovviamente confronti internazionali, ma eventualmente si parla di un caso arrivato dopo il 12 giugno, quindi quello che sto sentendo dire, centinaia di migliaia di migranti che vanno dalla Germania e tornano in Italia, non è possibile perché grazie a Giorgio Meloni in Europa sono stati fatti accordi a tutela degli italiani".