Spagna, il gioco sporco: nei loro mari si muore, ma le Ong puntano l'Italia

Le bandiere spagnole che garriscono in mare davanti alla martoriata Ceuta dell’invasione sono militari: quella di un pattugliatore della marina reale nel caso di una replica dell’ondata di invasione dal Marocco, il Bam “Rayo”, e l’altro pattugliatore d’altura “Duque de Ahumada”, che però è della Guardia Civil, a presidio pure della barriera galleggiante di mezzo chilometro. Nella zona di più alta crisi di questa caldissima estate migratoria e non solo, nessuna Ong, neanche piccola piccola, a portare conforto e soccorso nelle acque dell’exclave. Uno strano doppiopesismo morale e umanitario lontano dall’Italia, dove sabato, a Ortona, la Life Support di Emergency ha sbarcato 28 migranti recuperati nelle acque internazionali del Mediterraneo centrale e senza neppure un attimo di dubbio aveva puntato la prua verso l’accogliente Belpaese.

E dire che secondo l’agenzia europea Frontex, nel primo semestre 2026 la rotta del Mediterraneo occidentale è stata l'unica tra le principali rotte europee a crescere, con circa 7.900 attraversamenti e un aumento del 17%. Proprio ieri, una imbarcazione con 19 persone a bordo è affondata al largo delle Baleari: solo due degli occupanti si sono salvati. Erano nordafricani alla deriva da due settimane. Ma di navi ong non se ne sono viste.