Ceuta, il magistrato mette in guardia sul terrorismo: "È già accaduto"

Ceuta, immigrazione e terrorismo. Con l'arrivo di migliaia di migranti incontrollati, l'Europa deve tutelarsi dalla minaccia del terrorismo. I report degli 007 spagnoli non lasciano spazio a interpretazioni. A 4 di sera, è stato ospite Stefano D'Ambrosio, magistrato esperto di antiterrorismo. Secondo lui, il pericolo è reale e non va sottovalutato.
"L'intelligence ha fatto bene a segnalare questa eventualità - ha spiegato la toga - proprio perché è già accaduto che con barconi siano arrivati soggetti che hanno avuto un'appartenenza a gruppi terroristici presso i paesi di provenienza. La cooperazione fra intelligence e polizie specializzate sull'argomento funzionano molto bene fra il Nord Africa l'Europa, ma soprattutto fra il Nord Africa e l'Italia. L'allarme, definito concreto - ha proseguito il magistrato -, emerge da un dossier riservato stilato dai nostri 007 in collaborazione con i servizi segreti di Madrid".
Il report degli 007 su Ceuta: cosa può accadere tra poche ore e chi c'è tra i migrantiL'allarme terrorismo islamista a Ceuta viene considerato concreto dai servizi di intelligence, che segnalano anche l...
E ancora: "Ritengo che vada data una credibilità più che adeguata a questa informazione che deve essere considerata in tutta la propria serietà. Che rischi ci sono? Soggetti che già hanno questo tipo di background possono unirsi ad altri gruppi o aree presenti in Europa andando così a rinsaldare un tessuto che viene monitorato costantemente dall'intelligenza europea e che però può diventare numericamente più significativo".
Ceuta, l'allarme degli 007: "Rischio terrorismo"— 4 di sera (@4disera) August 9, 2026
Stefano D'Ambrosio nell'intervista a #4disera Weekend pic.twitter.com/zFPahGOEw3