Il maranza insegna a saltare i tornelli a Torino? Denunciato

Ricordate il "manager dei maranza" ch insegnava a saltare i tornelli della metropolitana? Bene, è stato denunciato. In un filmato Ilyas Maluma si fa immortalare mentre elude i controlli in una stazione di Torino. "Hai visto? - si rivolge all'europarlamentare della Lega, Silvia Sardone, nota per le sue battaglie contro l'immigrazione clandestina -. I maranza comandano e nessuno parla, dove sono i controllori?". E ancora: "Aspetta, dove sono i controllori? Non ci sono".

Torino, maranza sfregia l'Italia e provoca Silvia Sardone: "Qui noi non paghiamo, comandiamo" "Silvia Sardone, guarda, qui in Italia noi maranza non paghiamo il biglietto, guarda come entriamo, guarda, qu...

Da qui la reazione del Gtt che ha deciso di prendere provvedimenti: "Riteniamo necessario intervenire di fronte a un comportamento che, oltre a violare le regole, rischia di incoraggiare altri a fare altrettanto, banalizzando un comportamento - ha precisato il Gruppo torinese trasporti - che può avere conseguenze sul piano amministrativo e anche legale". E, come sempre, anche in questo caso, non è mancato un video: "Negli ultimi giorni la situazione è sfuggita di mano e si sta parlando di me sui giornali e nella politica per motivi sbagliati. Nel video in cui ho citato Silvia Sardone l’intento era puramente ironico e provocatorio, chi mi segue sa che uso l’iperbole per fare intrattenimento e per la mia musica. Non c’era intenzione di minacciare nessuno e mancare di rispetto".

I maranza lo scaraventano in mare mentre pesca: dramma nel Veneziano Paura all'alba a Bibione Pineda, nel Veneziano, dove un uomo di 80 anni, originario di San Martino al Tagliamento, &...