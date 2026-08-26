Venezia, la rivolta degli islamici: niente moschea, bloccano tutto

Bengalesi in rivolta. Se non verrà costruita la nuova moschea, la comunità di Venezia è pronta a bloccare tutto e manifestare. A dirlo il presidente dell'associazione dei 'Giovani per l'umanità', Prince Howlander interpellato dal Gazzettino. Nei giorni scorsi è infatti arrivato dal sindaco veneziano Simone Venturini lo stop al progetto di un centro di culto islamico a Mestre.

Islam, il documento rivelatore: così i Fratelli musulmani colonizzano l'Europa Giugno, anno del Signore 2026, ma per il calendario islamico è l’anno 1448 e il mese in corso è Muha...

Da qui la protesta: "Se non ci consentiranno di costruire la nostra moschea - afferma Howlander - siamo pronti a scendere in piazza. E se scioperiamo noi, a Venezia, Mestre e Marghera si ferma la Fincantieri e tutto il turismo tra cucine, ristoranti e alberghi. Volete vedere?". Il Comune di Venezia ha fatto sapere nei giorni che "non ci sono le condizioni" per autorizzare la costruzione della moschea nell'area dell'ex segheria di via Giustizia, acquistata nelle scorse settimane dall'associazione bangladese.

Milano, "un laboratorio di islamismo": cosa sta succedendo in questo parco "Guardate qui alle mie spalle. Tappeti srotolati sul prato all'ombra degli alberi a Milano. Siamo in un parco i...