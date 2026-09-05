Savona, obbligo di firma? Rubava bici per andare in caserma: clamoroso, chi finisce in manette

Incredibile ma vero: un 38enne con l'obbligo di firma rubava mezzi per dirigersi in caserma. La storia arriva dalla provincia di Savona , dove l'uomo è stato rintracciato dai carabinieri della stazione di Albenga e trasferito nel carcere di Imperia a seguito di un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dall'autorità giudiziaria. Il 38enne è stato scoperto a rubare biciclette e monopattini per recarsi alla caserma dei carabinieri dov'era sottoposto all'obbligo di firma per altri reati.

Da qui l'arresto. Gli accertamenti svolti dai carabinieri hanno fatto emergere un peculiare modus operandi da parte del 38enne, persona di fatto senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. Quest'ultimo benché fosse già vincolato all'obbligo di firma presso il comando di Albenga, in più circostanze si sarebbe reso protagonista dei alcuni furti di biciclette e monopattini sfruttando proprio il tragitto per adempiere a tale obbligo. In base agli elementi raccolti gli investigatori hanno ipotizzato che i furti venissero perpetrati dall'uomo poco prima di recarsi in caserma per apporre la firma, oppure immediatamente dopo esserne uscito.