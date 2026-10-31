Roma, follia del nordafricano: bottigliate e mattoni contro le auto, distrutti 4 veicoli

Vetri in frantumi e lancio di mattoni. A Porta San Lorenzo, a due passi da Termini, un uomo "visibilmente alterato" ha danneggiato le auto in sosta. Almeno quattro i veicoli con i vetri frantumati a bottigliate e dopo il lancio di un mattone. Immagini andate in scena poco dopo le 11 di venerdì 30 ottobre e che hanno avuto tra i testimoni Matteo Mariani, consigliere di minoranza del municipio IV in quota Fratelli d'Italia. "Mi stavo recando al lavoro quando all'altezza di via di Porta San Lorenzo ho visto un soggetto di origini nordafricane, visibilmente alterato, che ha iniziato a danneggiare i veicoli parcheggiati. I vetri delle macchine sono colpiti con una bottiglia - ha spiegato - mentre su un'altra automobile è stato lanciato un mattone. Ho provato a seguire quest'uomo, che si è diretto lungo via Tiburtina verso il Verano".

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"L'esagitato - ha raccontato Mariani come riportato da Romatoday - inoltre ha gettato a terra un motorino, ha inveito contro dei giovani studenti e ha lanciato una bottiglia che ha sfiorato una signora. Sul posto ho allertato sia una pattuglia dei carabinieri che il personale della polizia locale".

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