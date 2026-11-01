Libero logo
Abbonamento Digitale

Ancona, sindacalista violentata dal 32enne egiziano che aveva aiutato

domenica 1 novembre 2026
Ancona, sindacalista violentata dal 32enne egiziano che aveva aiutato

1' di lettura

Orrore puro ad Ancona, dove una sindacalista è stata violentata da un egiziano che aveva aiutato con alcune pratiche. Il 32enne prima ha fatto irruzione nel suo ufficio poi "ha abbassato la saracinesca" esterna in modo che nessuno potesse vedere o sentire. L’aggressore conosceva la sindacalista di 50 anni per via del suo lavoro e già in passato avrebbe seguito per lui delle pratiche dal punto di vista lavorativo. "Lunedì - ricostruisce il Corriere Adriatico - si sarebbe trovata l’egiziano nell’ufficio dove aveva il turno di lavoro.

Fuori dal Coro, il delirio dell'immigrato: "Voglio diventare il presidente del mondo. Lo spacciatore deve spacciare"

"Voglio diventare presidente del mondo. Puoi fare in modo di diventare paradiso? Sì, io ho poco tempo, io ti...

Già questa estate lo stesso individuo si era comportato male con lei, l’avrebbe avvicinata in maniera troppo insistente, fino a molestarla ma non c’erano stati contatti fisici o violenti da portare a una denuncia da parte della 50enne. Era dovuta però intervenire sempre la polizia e la situazione poi si era risolta".

Roma, follia del nordafricano: bottigliate e mattoni contro le auto, distrutti 4 veicoli

Vetri in frantumi e lancio di mattoni. A Porta San Lorenzo, a due passi da Termini, un uomo "visibilmente alterato&...

Poi la più terrificante delle sorprese: l'uomo è tornato alla carica e, fatto ingresso nello studio della vittima, l'ha violentata. Solo successivamente la donna è riuscita a prendere un telefono e a chiamare il compagno per chiedere aiuto. L’uomo ha allertato subito il 112 e sul posto sono piombate le pattuglie delle Volanti. Quando i poliziotti sono arrivati al numero civico della via indicata hanno trovato l’egiziano ancora al suo interno e lo hanno arrestato. Il 32enne è stato così arrestato per violenza sessuale, su richiesta del pm di turno Marco Pucilli, e portato in carcere a Montacuto in attesa della convalida.

tag
ancona

Ancona Ancona, parcheggia nel dehors del ristorante e il titolare gli apparecchia sulla macchina

Ad Ancona Ancona, "metta la museruola al cane!": autista del bus preso per il collo da uno straniero

Dea bendata Ancona, tabaccaio sbaglia a digitare la schedina? Botto da 26mila €

ti potrebbero interessare

Roma, follia del nordafricano: bottigliate e mattoni contro le auto, distrutti 4 veicoli

Roma, follia del nordafricano: bottigliate e mattoni contro le auto, distrutti 4 veicoli

Immigrazione, tra i rimpatriati anche il teppista clandestino

Immigrazione, tra i rimpatriati anche il teppista clandestino

Daniela Mastromattei
Ong, Emergency contro il governo: "Ci impedisce di salvare altre vite"

Ong, Emergency contro il governo: "Ci impedisce di salvare altre vite"

Redazione
Filorosso, scandalo nel carcere di Prato: "Ecco il manuale d'istruzione su come aggirare i Cpr"

Filorosso, scandalo nel carcere di Prato: "Ecco il manuale d'istruzione su come aggirare i Cpr"