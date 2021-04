Coronavirus, zona rossa in un Comune del Lazio: inquietante focolaio indiano. Regioni e colori, la nuova mappa

30 aprile 2021

Dopo la cabina di regia, da lunedì 3 maggio cambiano colore alcune regioni. La Valle D'Aosta passa in rosso, la Sardegna "sale" all'arancione e rimangono sempre in arancione la Basilicata, la Calabria, la Puglia e la Sicilia. Tutte le altre Regioni e Province autonome sono in area gialla. Le nuove ordinanze, firmate in giornata dal ministero della Salute Roberto Speranza, arrivano mentre nel Lazio si registra un caso di "mini-zona rossa" a Bella Farnia, piccola frazione nel comune di Sabaudia, a causa del focolaio di coronavirus sorto nella comunità Sikh. Secondo quando reso noto dall'agenzia Adnkronos, su 550 tamponi effettuati giovedì sono stati riscontrati 87 casi di positività. Su tutto il comune di Sabaudia, la sindaca Giada Gervasi dovrebbe diramare - scrive l'agenzia LaPresse - un'ordinanza "a scopo precauzionale" per attivare la Dad 3 al 7 maggio su tutto il territorio comunale. Si attendono intanto i risultati del sequenziamento per la ricerca delle varianti da parte dell'Istituto Spallanzani, dopo lo screening sulle 213 persone a bordo del volo che arrivava dalla capitale indiana atterrato mercoledì sera a Fiumicino con 23 positivi a bordo.

Sempre allo scalo romano è stato annullato il volo proveniente dall'India il cui atterraggio era previsto alle 14 di venerdì. Il volo era previsto alle quattro di mattina, spostato alle 14 ed infine annullato. La Regione Lazio aveva giù approntato le squadre Uscar per eseguire i tamponi ai passeggeri. L'assessore alla Sanità della Regione Lazio è tornato a chiedere il blocco totale dei voli dall'India, ospite in mattinata ad Agorà su Rai3. Allo stato attuale l'ingresso dei cittadini indiani è vietato salvo i residenti in Italia che devono sottoporsi a quarantena e tamponi.