Garlasco, a Ore 14 la bomba dell'avvocato Bocellari: "Chi c'era a casa Poggi"

Ore 14, la trasmissione, condotta da Milo Infante, ha dedicato ampio spazio all'udienza conclusiva dell'incidente probatorio sul DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi, uccisa nel 2007. Alberto Stasi, condannato in via definitiva ma sempre proclamatosi innocente, si è presentato a Pavia con un aspetto insolitamente sorridente, disteso e fiducioso, come notato dal conduttore. Al contrario, l'attuale indagato Andrea Sempio non era presente.In studio gli avvocati di Stasi, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, hanno difeso la sua presenza in aula, criticando la richiesta della difesa di Marco Poggi (fratello della vittima) di farlo uscire e lodando la gestione del giudice Garlaschelli

.Al centro la perizia della dottoressa Albani: i profili DNA su due unghie (miste, parziali e non consolidati) escludono Stasi e altri soggetti, mentre non escludono Sempio (concordanza 12/12 loci su un'unghia e 10/10 sull'altra). Bocellari ha sottolineato che questo dato, già valutabile nel 2014, non è sufficiente per una condanna ma va contestualizzato, rivelando anche omissioni nella vecchia perizia De Stefano.Il generale Luciano Garofano (ex capo RIS) ha ribadito che il profilo rimane non idoneo al confronto, definendo forzatura l'attribuzione a Sempio e contestando la teoria del DNA da contatto secondario.La difesa Stasi ha ribattuto duramente: se il profilo Y fosse stato di Stasi, sarebbe stato considerato decisivo. "Vogliamo dire che c’era un’altra persona con lo stesso Y di Sempio che frequentava Chiara Poggi? Se quell’Y fosse stato di Alberto Stasi cosa avreste detto", ha tuonato il legale di Stasi.