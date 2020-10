Matteo Salvin in piazza davanti all'Inps: "Nuovo lockdown? Prima pagate la cassa integrazione"

20 ottobre 2020

"Con i parlamentari della Lega davanti alla sede INPS di Roma: pagate la cassa integrazione!". Lo chiede a viva voce Matteo Salvini, in piazza a Roma per protestare con il presidente Inps Pasquale Tridico: "Il modo in cui sono stati trattati centinaia di migliaia di lavoratori italiani e di partite IVA in attesa dei bonus è indegno! Tra Inps e governo lo scaricabarile è inaccettabile. Visto che stanno ipotizzando nuove chiusure, prima pagate gli arretrati e poi ne riparliamo. Se sindaci e governatori sono costretti a chiudere, qualcuno a Palazzo Chigi spiegi perché su ospedali e trasporti pubblici non è stato fatto nulla".