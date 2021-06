Matteo Salvini, dal palco leghista un messaggio per Draghi: "Green pass per gli italiani? Poi di notte i clandestini..."

19 giugno 2021

Matteo Salvini è apparso a dir poco entusiasta della manifestazione organizzata dalla Lega: “Prima l’Italia! Bella, libera e giusta” il titolo scelto per la giornata, che ha sancito il ritorno in piazza a Roma del segretario e della sua gente. “Che entusiasmo questa piazza, è la prima grande, sicura e ‘mascherinata’ manifestazione dopo un anno di paura. Oggi pomeriggio su questo palco ci sarà l’Italia vera”, ha dichiarato prima di lasciar spazio ai tanti ospiti in programma.

Salvini è praticamente rimasto sempre lì sul palco, ad ascoltare i numerosi interventi. Poi ovviamente è toccato a lui trarre le conclusioni, innanzitutto politiche: “Dopo il Covid la politica ha il dovere di essere unita, veloce, concreta, efficace. Gli italiani ci chiedono questo non divisioni e litigi. Io insisto, e arriverò all’obiettivo perché sono un testone, a chiedere a tutti gli amici del centrodestra di metterci insieme per aiutare l’Italia, di lasciar da parte gelosie, egoismi, divisioni e di unirci”. Insomma, Salvini ha rilanciato il progetto della federazione, che deve racchiudere “il meglio delle idee, delle tradizioni, dei valori, con una carta fondata di valori comuni che abbia al centro sviluppo, futuro, famiglia e libertà. Quest’ultima è un bene indispensabile che abbiamo il dovere di lasciare ai nostri figli”.

Inoltre il segretario della Lega ha affrontato il tema della sicurezza: “Abbiamo vissuto un anno e mezzo di paura, di morte. Per portare alto l’onore di questo Paese anche a nome di chi non ce l’ha fatta, abbiamo il dovere di combattere più forte di prima per salute, lavoro, famiglia, bellezza, sicurezza. E sicurezza vuol dire che se chiedi il green pass agli italiani per andare a teatro o al ristorante, la smetti di far sbarcare migliaia di clandestini di giorno e di notte, di farli entrare in Sicilia, in Calabria, in Sardegna”.