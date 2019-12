Per le sue implicazioni in numerose patologie del sistema cardiovascolare, la riduzione del colesterolo Ldl è un tema veramente ‘sensibile’.Da alcuni anni abbiamo a disposizione un’arma in più per combattere contro questo nemico del cuore, i ‘functional food’ - ovvero alimenti funzionali - cibi che hanno una funzione preventiva sulla nostra salute. Danacol è stato uno dei primi functional food, e, rendendo noti al grande pubblico i benefici degli steroli vegetali, ha reso possibile un nuovo approccio al problema del colesterolo, come ci racconta Salvatore Castiglione, Danone Corporate Affairs Director General Secretary, presente al 36° Congresso nazionale della Società italiana di medicina generale e delle cure primarie (Simg), conclusosi negli scorsi giorni a Firenze.