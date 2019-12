Che tempo che fa, Luciana Littizzetto sfotte Giorgia Meloni in diretta: "Caro Papa Francesco..."

"Caro Papone, papissimo del nostro cuore". Inizia così la letterina di Luciana Littizzetto a Papa Francesco, in occasione del suo compleanno il 17 dicembre. La comica l'ha letta a Che tempo che fa su Rai2. "Sono Luciana, sono una donna, sono una madre, sono cristiana", dice Littizzetto richiamando ancora una volta l'intervento sul palco di San Giovanni di Giorgia Meloni. Una fantasia prorompente: ormai questo sfottò lo hanno fatto cani e porci, si potrebbe anche andare oltre.

"Sappi che ti vogliamo tutti bene, caro Papa, come se avessi l'accento, come a un papà. Questa torta è per te, è una torta paradiso". "Sai perché ti vogliamo bene? Perché sei l'unica luce in questo mondo scellerato, solo tu ci puoi salvare", e "non è vero che dopo un Papa se ne fa un altro. Noi vogliamo sempre te, che sei un usato sicuro di cui ci fidiamo, e che sappiamo che sta sempre sempre sempre dalla parte dei deboli". Littizzetto conclude: "Adesso ti saluto con le parole del figlio del tuo principale che diceva 'nulla è impossibile per chi crede'. Ecco, io credo che senza le tue parole saremmo di sicuro un mondo peggiore".