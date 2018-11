Lo scrittore Mauro Corona ha perso la pazienza durante un collegamento con Uno Mattina, tanto da mandare a quel paese le conduttrici Benedetta Rinaldi e Valentina Bisti. In studio si parlava dei danni del maltempo anche nel bellunese e in friuli, zone che lo scrittore conosce bene.

Il collegamento però non va come previsto, Corona non riesce a concludere il suo intervento per l'incombere del Tg1. Le conduttrici hanno dovuto accelerare i tempi, cosa che a lui non è per niente piaciuta: "Non chiamatemi più se non mi lasciate finire di spiegare il concetto, andate a quel paese".