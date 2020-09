Il lusso dell'Hotel Ca' Sagredo di Venezia e lo scintillante mondo del Festival

Orchiedea Colonna 11 settembre 2020 a

Venezia è sempre Venezia. Truman Capote diceva che è come mangiare un'intera scatola di cioccolata in una sola volta. Ma a settembre, in particolare durante il Festival del cinema, forse la cioccolata ha un sapore ancora più squisito. Sarà l’atmosfera particolare che si respira in questi giorni ancora più magici.

Sono qui a Venezia non per il Festival ma per soggiornare, assieme al mio pestifero cane Leone, in uno degli hotel 5 stelle più rinomati e raffinati: il Ca’ Sagredo a Rialto, incastonato nel cuore pulsante di Venezia, ricco di opere d’arte, negozi e ristoranti. Questo hotel si affaccia sul Canal Grande, tra la Ca’ D’Oro e il Campo Santa Sofia, noto per il tipico traghetto con la gondola che porta allo storico mercato della città. Affacciandomi alla finestra resto incantata da un panorama che è unico al mondo per storia, cultura e bellezza. Anche Leone, lui che abbaia sempre, è ammutolito davanti a tanto splendore.

E poi devo parlare della nostra suite al Ca' Sagredo, una delle più belle, se non la più bella, che abbia mai occupato. La Suite panoramica sul Canal Grande, infatti, questo è il suo nome, dalla sua posizione al piano nobile offre una vista panoramica mozzafiato sul Canal Grande e sullo scintillante skyline della Serenissima. In tutta la suite con due camere da letto, opere d'arte uniche, mobili antichi, specchi dorati si accompagnano a splendidi vetri di Murano e tessuti preziosi. L’insieme legato da una combinazione di tonalità di marrone, crema e bianco enfatizzata da luminosi accessori in oro spazzolato. Splendida come questa città.

Dopo essermi cambiata prendo Leone per fare un giro in gondola. Se si vuole assaporare fino in fondo l'anima di Venezia, a mio parere, bisogna farlo in gondola. Per me è una tappa obbligata: non c’è altro modo per scoprire scorci segreti e gioielli incantevoli. Alla sera ceno al ristorante dell'hotel, "L’Alcova”, che, con la sua terrazza panoramica sul Canal Grande, è il tempio di una cucina veneziana di tradizione a base di prodotti freschi, naturali e stagionali del territorio. La bellissima sala interna affaccia direttamente sullo storico Mercato di Rialto, da cui provengono i prodotti freschi di terra e di mare, sono la base dei menù dello chef, accompagnati da un’accurata selezione di vini delle diverse regioni italiane.

La “Rooftop terrace” è invece perfetta per sorseggiare cocktail e speciali drink all’ora dell’aperitivo. Questo esclusivo bar offre una varietà di drinks che vanno dal tradizionale Spritz, al Bellini, ai cocktail alla frutta (proveniente dal vicino Mercato di Rialto).

Questi ultimi sono una novità che rispecchia la filosofia della cucina dello chef: una cucina salutistica e naturale. Giovane chef di talento nato in Puglia, Damiano Bassano ha lavorato in diversi ristoranti in tutto il mondo. Ha iniziato la sua carriera a Parigi e Strasburgo, poi si è trasferito negli Stati Uniti e in Spagna, lavorando nel ristorante tre stelle Michelin di Ferran Adrià, in Catalogna. Sapori italiani tradizionali combinati con tocchi unici sono gli elementi distintivi della sua cucina. Il suo talento sta nel trasformare i prodotti più umili in piatti davvero deliziosi, come i “Medaglioni di tonno profumati al Marsala” e il “Risotto carnaroli con gamberi, burrata e mandorle”. La sera dopo la cena come non passeggiare lentamente e senza una meta per le calli di Venezia? Tengo Leone rigorosamente al guinzaglio, non sarebbe strano cadesse per sbaglio in un canale, quindi meglio essere prudenti con un soggetto del genere. Posso così godere di Palazzo Ducale, del Ponte dell’Accademia, della quiete di Cannaregio, della Scuola Grande di San Rocco dove domani verrò ad ammirare le opere del Tintoretto.

Per concludere la serata mi concedo una tappa di rito al Cafe' Florian in piazza San Marco, ascoltando al pianoforte le note delle più belle musiche del mondo e gustando un dessert.

Sono le 23, qui la musica continua e penso che in un luogo magico come Venezia, ammirando le luci di piazza San Marco, si può scordare qualunque cosa: giorno, ora e impegni quotidiani. Questa è la magia di Venezia.



