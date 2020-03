Franco Bechis, rimprovero a Salvini-Meloni: "Coronavirus, vogliono regole più dure ma rispettano quelle in vigore"

10 marzo 2020 a

Che succede? Succede che Giorgia Meloni e Matteo Salvini si beccano una tirata d'orecchie da Franco Bechis. La ragione? Il coronavirus, ovviamente. I leader di Fratelli d'Italia e Lega, infatti, invocano misure ben più dure per gestire l'emergenza coronavirus, richieste portate in giornata a Giuseppe Conte, il quale per ora ha nicchiato. Peccato però che i due, dopo l'incontro a Palazzo Chigi, abbiano improvvisato una conferenza stampa per strada, tenendosi a distanza da giornalisti e fotografi. Peccato però che questi ultimi si siano accalcati davanti a Meloni e Salvini, non rispettando le norme circa le distanze da mantenere tra una persona e l'altra e il divieto di assembramenti. Un caso di cui dà conto Iltempo.it (ECCO LA FOTOGRAFIA , in un articolo in cui si fa notare: "È il caso di chiedere ai politici di raccontare quel che fanno in streaming o in differita sui loro social abolendo conferenza stampa non protette. Altrimenti si proclama una cosa, e si provoca l'esatto opposto...". Articolo rilanciato su Twitter dal direttore, Franco Bechis appunto, il quale laconico commenta: "Salvini e Meloni vogliono regole più dure. Ma fanno violare quelle già in vigore".