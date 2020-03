Vittorio Feltri: "Coronavirus? L'unica terapia è un colpo di pistola alla tempia"

23 marzo 2020 a

Nonostante ci siano novità in campo medico, il coronavirus non ha ancora una cura. Lo sa bene Vittorio Feltri che, interpellato il suo medico, si è sentito dire: "L’unica terapia scoperta finora contro il virus è un colpo di pistola alla tempia. Si smette subito di soffrire”. Una dichiarazione "spiritosa", la definisce amareggiato il direttore di Libero sul suo profilo Twitter, proprio quando in queste ore si parla di Avigan, un farmaco distribuito in Asia che avrebbe avuto effetti positivi sugli infetti giapponesi.

Lo stesso Feltri, seguendo la scia del governatore leghista Luca Zaia, in merito si pronunciava così: "C'è un farmaco giapponese che combatte il virus? Sarà una bufala ma provatela, per Dio, prima di dire che non serve a nulla",