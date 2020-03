Coronavirus, Vittorio Feltri sulla ricerca italiana: "Non trova un c*** perché i cog*** del governo le hanno tagliato i finanziamenti"

25 marzo 2020 a

Vittorio Feltri non disdegna una stoccata alla raffazzonata maggioranza giallorossa presieduta da Giuseppe Conte, che sta facendo discutere per la gestione dell'emergenza coronavirus. Proprio nei giorni in cui in Italia si parla tanto di Avigan - il farmaco giapponese al centro di una polemica tra i virologi e l'Aifa, causa sperimentazione che si basa su un video di un imprenditore romano e non su evidenze scientifiche - il direttore di Libero si esprime sulla ricerca italiana. “Cerca e ricerca e cerca ancora, ma non trova un c*** perché i cog*** del governo le hanno tagliato i finanziamenti”, il commento tagliante di Feltri che subito infiamma il popolo dei social.