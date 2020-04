Vittorio Feltri contro Giuseppe Conte: "È la brutta copia di Orban, ci ha condannati ai domiciliari"

03 aprile 2020 a

a

a

Vittorio Feltri, con un ferocissimo post pubblicato sul suo profilo Twitter, attacca il presidente del Consiglio Giuseppe Conte per come sta gestendo l'emergenza Coronavirus, sia in Italia sia in Europa. "Conte è la brutta copia di Orban: anzi, peggio", scrive il direttore di Libero. Che affonda il premier: "Giuseppe ci ha condannati tutti agli arresti domiciliari, mentre Il presidente ungherese si è limitato a tappare la bocca dei giornalisti".