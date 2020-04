Antonio Socci e la lettera di una ristoratrice a Giuseppe Conte: "Chiudo e prendo il reddito di cittadinanza"

09 aprile 2020 a

Antonio Socci rilancia la lettera che una ristoratrice ha scritto a Giuseppe Conte. “Caro presidente, grazie ma non mi indebito per lavorare. Chiudo e prendo il reddito di cittadinanza”, ha affermato Mariagrazia Ferrandino, titolare di una trattoria ad Apricena, in provincia di Foggia. La stessa dalla quale proviene anche il premier, che però fa arrabbiare anche i lavoratori della sua zona: “Signor presidente, non accetto che lei dica che lo Stato ha messo a disposizione tot milioni/miliardi - ha scritto la ristoratrice - lei ci invita solo a fare altri debiti per poter lavorare. Avrei voluto continuare a farlo, ma non mi resta che tenere giù la serranda e chiedere il reddito di cittadinanza”. Un testimonianza triste quanto grave di che cos’è diventata l’Italia in mano al governo Conte bis.

