Vittorio Feltri contro Francesco Boccia: "È soltanto un pallino"

“Francesco Boccia crede di essere una boccia ma è solo un pallino, per giunta Pinco”. Vittorio Feltri affila la lama e con la solita ironia sottile affetta il ministro dem che sembra più il rappresentante del Sud che degli Affari regionali. Negli ultimi giorni Boccia è infatti stato al centro delle polemiche per aver assestato un paio di schiaffi in pubblico alle Regioni del Nord: prima ha preso le parti del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, giudicando giusto “vietare gli spostamenti da una regione all’altra”, poi ha elogiato i “miracoli” compiuti in tutte le regioni del Sud, compreso lo “straordinario lavoro” fatto nel Lazio. Che guarda caso è la Regione guidata da Nicola Zingaretti, il segretario del partito del ministro.

