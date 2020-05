Pietro Senaldi a DiMartedì: "Ho chiamato tre ministri, tre risposte diverse. La prova di un governo allo sbando"

12 maggio 2020 a

"Un governo allo sbando". Pietro Senaldi, in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì, risponde a Pier Luigi Bersani rivelando un retroscena decisamente significativo. "Il governo si sta mettendo in difficoltà da solo, Matteo Salvini non c'entra. Poco fa Roberto Speranza, alla domanda se ci sarebbe stato il Consiglio dei ministri stasera, ha risposto non lo so. Ieri io ho chiamato tre ministri per chiedere loro la stessa cosa e mi hanno detto tre cose diverse".

Il problema, prosegue il direttore di Libero, "è che sta gestendo l'emergenza coronavirus una serie di uomini con la pancia piena mentre la gente inizia ad avere la pancia vuota. Ultima cosa, la sanatoria dei migranti: il 70% del Parlamento non la vuole (oltre al centrodestra, c'è il M5s, ndr) e se siamo in democrazia forse quel 70% dovrebbe avere un peso".

