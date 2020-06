Paolo Becchi e gli "effetti collaterali" del coronavirus: "Nel Lazio i morti sono diminuiti"

05 giugno 2020 a

L’effetto coronavirus a Roma, e più in generale nel Lazio, non c’è stato. I dati Istat confermano il fatto che l’epidemia abbia interessato soprattutto le regioni del Nord, risparmiando invece quelle del Centro-Sud. Addirittura nel Lazio il numero di morti registrato nel periodo del Covid-19 è più basso rispetto agli anni passati: -8,3% rispetto al dato medio degli ultimi quattro anni. Impressionante il confronto con la Lombardia, che invece è stata l’epicentro del contagio in Italia: il tasso di mortalità nel periodo del virus è stato del 107,5% superiore a quello medio degli anni 2015-2019. “Effetti collaterali del virus - ha commentato ironico Paolo Becchi - in Lazio i morti sono diminuiti”.

