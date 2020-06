Io e Te, cannonata di Vittorio Feltri contro Pierluigi Diaco: "Lascia stare quel cane, gli stai sui cog***"

10 giugno 2020 a

a

a

Lo sfogo di Vittorio Feltri piove durante Io e Te, il programma che Pierluigi Diaco ora conduce il pomeriggio su Rai 1 e che ha preso il posto di Vieni da Me di Caterina Balivo. Come ogni giorno, nel segmento dedicato agli animali domestici, nello studio di Diaco c'è il suo cane, Ugo. Presenza che il direttore di Libero sembra non gradire più di tanto. Infatti, Vittorio Feltri twitta, senza troppi giri di parole: "Caro Diaco, conduttore di Io e Te su Rai 1: per favore lascia in pace quel povero cagnolino a cui stai sui cogl***". Insomma, il direttore dritto al punto.

"Non potevo fare la doccia e neppure dormire da sola". Perego, il ricordo straziante: attacchi di panico e periodo buio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.